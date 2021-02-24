26 فبراير..عرض ”Tom and Jerry” بدور العرض الصينية

قررت شركة Warner Brothers طرح فيلم "توم وجيري" Tom and Jerry، يوم 26 فبراير الجارى بدور العرض الصينية، مما سيجعله أول فيلم أجنبي يصل إلى دور السينما في أعقاب السنة الصينية الجديدة.

وعادة ما تكون عطلة رأس السنة القمرية الرسمية، والتي امتدت هذا العام من 11 إلى 17 فبراير، أكثر أسبوع من حيث مشاهدة الأفلام ربحًا على مدار العام، وبالتالي فهي واحدة من أكثر الأسابيع تنافسية، لذلك فرضت السلطات تعتيمًا غير رسمي على الأفلام الاجنبية خلال هذه الفترة كتدبير وقائي لضمان مبيعات قوية للمحتوى المحلي بالصين.

والفيلم يتم تحريك الشخصيات به بأساليب مشابهة للعرض التلفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب فيه الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزالة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتين توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفقا لموقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر بأن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، قد توفى في وقت سابق من هذا العام، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما