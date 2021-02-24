شاهد أول صورة لمحمد إمام من مسلسله الجديد ”النمر”

شارك الفنان محمد إمام، متابعيه وجمهوره، بأول صورة من كواليس مسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وظهر إمام في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو بلوك جديد في الشخصية التي يجسدها.
وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.
يذكرأن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.
يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.
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