حماقى يطرح برومو أغنيته الجديدة "حياتك فى صورة"

طرح الفنان محمد حماقى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " برومو أغنية حياتك فى صورة.
نشر محمد حماقى البرومو وكتب قائلا :" انتظروا الأغنية كاملة قريب " .
وكان محمد حماقي قد أعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح ألبومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩.
وعن الألبوم قال حماقي : كان من المقرر أن يتم طرحه في الصيف الماضي، إلا أننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا ولأجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه في العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 أغنية
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