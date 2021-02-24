بإطلالة ساحرة.. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها؛ وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سهر الصايغ في الصورة بإطلالة بيضاء ساحرة مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

دارت أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.