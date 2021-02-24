بعد أدائه في كليب شكرًا.. بتول عرفة: هاني شاكر ممثل موهوب

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "شكرًا" للفنانة اللبنانية كارول سماحة و"بقالي كتير" لـ هاني شاكر.
وعند عرض الفكرة على الفنان هاني شاكر، أكدت بتول عرفة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنها ظنت أن الفنان هاني شاكر قد يمانع، خاصة أن الكليبين يحتاجان إلى أداء تمثيلي، قائلة: "مسألة التمثيل سهلة بالنسبة لكارول لأنها ممثلة، ولكن هاني شاكر كنت أشعر بالقلق، ولكنه رحب على الفور وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".
أما عن كواليس تصوير الكليب، لفتت بتول عرفة إلى أن في لحظة ما سألها هاني شاكر: "ماذا يحدث؟"، لأنها كانت تطلب منه تعبيرات وجه مختلفة، فتارة يبتسم وتارة أخرى يعطي تعبيرات حزينة، مصرحة: "هاني شاكر ممثل هايل ولم يعد أي مشهد قمنا بتصويره".
وأشارت بتول عرفة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل، وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل.
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