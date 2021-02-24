بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

تصدر الفنان الكبير يوسف شعبان مؤشرات البحث بجوجل بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى أحد مستشفيات العزل من أجل تلقي العلاج.

ويبلغ يوسف شعبان من العمر ٩٠ عامًا فهو من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١.

وقال أشرف زكي إن حالة الفنان غير مستقرة نسبيا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقيه العلاج.

وأعلنت زوجة الفنان الكبير يوسف شعبان، إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

وقالت "الفنان الآن في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي ويتم نقله الآن إلى مستشفى العجوزة"، متابعة أنها أصيبت أيضا بكورونا ولكن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج.