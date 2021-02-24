هيكركب الدنيا.. مصطفى درويش يشارك في مسلسل زي البيت الوقف

نشر الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسل "زى البيت الوقف".



وعلق الفنان مصطفى درويش على الصورة قائلا: "كراكيبو مصر كلها بتهيبه بتهيبه.. مسلسل زي البيت الوقف.. بإذنك يا رب هتتفرجوا على مسلسل في رمضان هيكركب الدنيا".

مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر وممصطفى درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلار رشدي، وإسلام المرسي.



ومن المقرر أن يعرض المسلسل في السباق الرمضاني المقبل، حيث يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو، وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.