إلى أن نلتقي.. أوس أوس يحيى ذكرى ميلاد ابنه المتوفى منذ عدة أشهر

أحيا الفنان أوس اوس، عيد ميلاد نجله الذى توفي منذ عدة أشهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

جاء ذلك عبر خاصية "ستوري " حيث كتب " عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي ( على محمد اسامة ) 24/2 ... إلى أن نلتقي .. ".

يشار إلى الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، توفى بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.

وكان أعلن الفنان اوس اوس عن رحيل ابنه مؤكدا على أن حالة الوفاة كانت طبيعية وذلك بعد أن خرجت عديد من الأقاويل حول طبيعة الوفاة مرددين أنه سقط أرضا وتارة أخرى سقط من البلكونة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان اوس اوس مسرحية "صباحية مباركة" ، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،

المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.