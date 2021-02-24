بعد عبد الله غيث في الأسطورة.. نور الشريف يظهر في نسل الأغراب

شهدت الساعات الماضية تسريب أخبار ظهور النجم الراحل نور الشريف ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" والذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل، حيث تظهر صورة الفنان الراحل على الحائط في أحد المشاهد. المخرج محمد سامي يتعمد بين حين وأخر وضع صور لكبار النجوم ضمن أعماله، حيث سبق ووضع صورة للراحل عبد الله غيث ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش. كما يشارك بالعمل أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

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