فى ذكرى ميلاده.. محطات مؤثرة فى حياة محمود الجندى

يوافق اليوم، الأربعاء 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، والذى رحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز 74 عاما.



ونرصد فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود الجندى.



1- ولد فى 24 فبراير ، عام 1945 بمحافظة البحيرة.

2- شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات.



3- قدم ألبوما غنائيا باسم "فنان فقير" عام 1990

4- تزوج من الممثلة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال في 2005.

5- دخل عالم الإلحاد الديني، ولكن بعد الحريق الذى نشب فى منزله عاد مرة أخرى للإسلام.

6- أسس فرقة مسرحية في مسقط رأسه - أبو المطامير- لرعاية المواهب الشابة ومساعدتهم بالخبرة الفنية التي اكتسبها.

7- توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها قبل 10 أيام من وفاته إلى المستشفى وبقي فيه حتى وفاته.