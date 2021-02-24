ليلى علوى تنتهى من تصوير فيلم ماما حامل.. وهذا موعد طرحه بـ السينما

علم موقع "دوت الخليج" أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

ومن المقرر طرح فيلم "ماما حامل" بـ السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر القادم.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم "ماما حامل":