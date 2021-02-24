اليوم.. بدء عرض مسلسل اختفاء لـ نيللي كريم على إم بي سي

تبدأ اليوم قناة "MBC مصر2" يوميًا في تمام التاسعة مساءً، عرض الدراما الممُيزة "اختفاء" مع النجمة نيللي كريم ونُخبه من النجوم.

تدور أحداث مسلسل "اختفاء" حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي "نيللي كريم"، التي تعيش في روسيا، وفجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها شريف عفيفي "هشام سليم"، في ظروف غامضة نتيجة عداوته مع أحد رجال الأعمال.

وتبدأ رحلة البحث عنه، ليصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكنها تفاجئ بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها كزواجه من سلافه "بسمة" والتي تتورط في العديد من القضايا مع زوجها "هشام سليم" قبل اختفائه حتى تدخل في صراعات مع فريدة التي تحاول فك لغز الاختفاء.

مُسلسل "اختفاء" يجمع نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، إنعام سالوسة، وآخرين..، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

يُعرض مسلسل "اختفاء" مع النجمة نيللي كريم، على "MBC مصر2" يوميًا من الأحد للخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً.