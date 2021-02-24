صلاح عبد الله يتغزل بنجوم هجمة مرتدة

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جماعية لنجوم مسلسل هجمة مرتدة ، عبر حسابه الشخصي تويتر .

وظهر في الصورة أحمد عز ، هند صبرى ، ماجدة زكي " ، وعلق علي الصورة قائلا : " #الحلوين_قوي في #هجمة_مرتد يجعلها المولى #بسمة_مرتدة تنور وشوشكم وقلوبكم وتخلي يومكم حلو " .

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

يجسد أحمد عز خلال أحداث "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما كل من الفنانين نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية