حبيبة قلبي..درة تهنئ حنان مطاوع بعيد ميلادها

هنأت الفنانة درة الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها ونشرت صورة لهم عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دره علي الصورة قائلة :" happy birthday ya henna ya habibt alby "

وتحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الـ42 عامًا، وهى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عددًا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ركزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعدما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولًا قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنت حنان مطاوع ارتباطها بشاب يعمل في مجال الفن، وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر أغسطس عام 2016.