إيه أكتر أغنية بتحبها لـ واما؟ شاهد | إجابات صادمة من أعضاء الفريق

مازح الفنان أحمد الشامى جمهوره بفيديوهات قصيرة عبر خاصية "الستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وشارك معه فى الفيديوهات "فريق واما"، وهم الفنان أحمد فهمى ومحمد نور ونادر حمدى، حيث قام بتوجيه سؤال لهم قائلا: "إيه أكتر أغنية بتحبها لواما؟".

وفوجئ أحمد الشامى برد الفنان أحمد فهمى، حيث قال: "ولا واحدة"، بينما قال نادر حمدى: "لما قابلتها".

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ومحمد دياب، وهبة مجدى، وآيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، وسمر جابر، وولاء الشريف، ورانيا منصور، وحنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، والعمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة "سى بى سى".