الراب سين المصرى يحتل تريندات يوتيوب

تصدر "الراب سين المصرى" المشهد الأيام القليلة الماضية بعد حالة من الشد والجذب بين الأطراف الأقوى فى الراب المصرى، وهم كل من "أبيوسف، مروان موسى، ويجز، عفروتو".

واحتل مطربو الراب تريندات موقع "يوتيوب" بما يعرف بـ الديس تراك، نرصدها فى السطور التالية:

مروان موسى "دبدوب حساس"

تصدر تراك "دبدوب حساس" تريند "يوتيوب" وحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه.

وأطلق مغني الراب مروان موسى أول ألبوماته الغنائية "فلوريدا"، والذي يضم في جعبته 13 أغنية مختلفة ظهرت بشكل فيديو كليب.

وضم الألبوم الجديد 13 أغنية مختلفة، من بينها "بيلا"، "حصري"، و"رقص مال"، بجانب "شيراتون" و"شكرًا" و"دروجبا"، إضافة إلى "دساني" و"ربع قرن".

وقرر مروان موسى أن يفتتح العام الجديد بإطلاق جميع أغنياته دفعة واحدة على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تولت مهمة توزيعه رقميًا، بعد تشويق جمهوره بالبرومو الدعائي لأغنية "فلوريدا" بشكل فيديو كليب قصير، قام ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي، وظهر في الكليب بشكل خاص مشوقا المشاهدين للألبوم نفسه، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا.

ويعد مروان أول مغني راب مصري يطلق ألبوما غنائيا طويلا يضم "دستة" أغنيات، يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة المذاق بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.