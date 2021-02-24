الراب سين المصرى يحتل تريندات يوتيوب

واحتل مطربو الراب تريندات موقع "يوتيوب" بما يعرف بـ الديس تراك، نرصدها فى السطور التالية:
مروان موسى "دبدوب حساس"
تصدر تراك "دبدوب حساس" تريند "يوتيوب" وحقق أكثر من 600 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه.
وأطلق مغني الراب مروان موسى أول ألبوماته الغنائية "فلوريدا"، والذي يضم في جعبته 13 أغنية مختلفة ظهرت بشكل فيديو كليب.
وضم الألبوم الجديد 13 أغنية مختلفة، من بينها "بيلا"، "حصري"، و"رقص مال"، بجانب "شيراتون" و"شكرًا" و"دروجبا"، إضافة إلى "دساني" و"ربع قرن".
وقرر مروان موسى أن يفتتح العام الجديد بإطلاق جميع أغنياته دفعة واحدة على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تولت مهمة توزيعه رقميًا، بعد تشويق جمهوره بالبرومو الدعائي لأغنية "فلوريدا" بشكل فيديو كليب قصير، قام ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي، وظهر في الكليب بشكل خاص مشوقا المشاهدين للألبوم نفسه، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا.
ويعد مروان أول مغني راب مصري يطلق ألبوما غنائيا طويلا يضم "دستة" أغنيات، يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة المذاق بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.
ابيوسف "مسلسل برمودا"
تصدر تراك "مسلسل برمودا" لمطرب الراب أبيوسف تريند موقع الفيديو "يوتيوب"، واحتل التريند رقم 4.
وحقق تراك "مسلسل برمودا" أكثر من 400 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب".
من ناحية أخرى، شارك أبيوسف كلا من الفنان محمد سعد والفنانة دينا الشربينى فى حملة دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
عفروتو "كيوبيد"
تصدر تراك "كيوبيد" لمطرب الراب عفروتو تريند موقع "يوتيوب"، وحقق أكثر من 200 ألف مشاهدة واحتل التريند رقم 1
أحمد محمد يعرفه جمهور الراب المصري بـ"عفروتو"، ولد عام 7-2-1997، هو رابر مصري في الإسكندرية.
واهتم عفروتو بالراب من 2015 ونشر أعماله سنه 2016.
ويعد عفروتو من أشهر مطربي الراب الذىن انتشروا على الساحة مؤخرًا، وأصبح لهم شعبية كبيرة بين الجمهور.
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