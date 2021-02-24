خلال لقائها مع واحد من الناس.. هالة صدقي تجيب على السؤال الصعب عن حقنة فيلر

فى حلقة فنية خاصة تعرض فى العاشرة من مساء الجمعة المقبلة، من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، تحل النجمة الكبيرة هالة صدقي ضيفة على الإعلامى د. عمرو الليثى ، وتفتح قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل ( ليه لا ) والذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا، فى دور أم الفنانة أمينة خليل والتي لم تخشى من قيامها بدور الأم ؟.

كما ستتحدث عن أسرتها وأسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن اخوها الوحيد " باسم " ، ووالدتها " ناظرة المدرسة " وكيف أثرت فى حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها وصفه بالجدعنة المشهور بها لدرجة ان زوجها على الرغم من الخلاف بينهما كتب على صفحته " العظيمة هالة صدقى ام اولادى .. اشكرك لانك انقذت حياة بابا يا اصيلة يا بنت الاصول .

كما تتطرق الحلقة الى سعادتها عندما علمت انها حامل فى تؤام وبعد ولادة " سامى ومريم " ، وتتحدث عن هالة صدقى الام فى البيت وتعاملها مع التوأم ، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر علشان تخلي شكلها وحش فى مسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام ، وهل تمنت على الجانب الآخر ان تكون راقصة باليه.

وعن أقرب الشخصيات الى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية ، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل "جوز ماما " مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت ام فشلت ، كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطانى مع المخرج السوري أنور قوادري ، كما تتحدث عن عشقها للكلاب ، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب فى انها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة فى العديد من الأفلام .

وفي الختام تكشف الفنانة هالة صدقي عن مشاريعها المستقبلية وهل هناك أعمال درامية فى شهر رمضان المقبل .

ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.