تارا عماد فى ضيافة منى الشاذلى.. اليوم

و قامت الفنانة تارا عماد بنشر مجموعة من الصور الخاصة بها من الحلقة ، وعلقت " إستنوني النهاردة مع الجميلة اوي اوي

وتشارك الفنانة تارا عماد ، فى مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق،تارا عماد، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي. يذكر ان اخر اعمال تارا عماد مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، والنجم محمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام إبراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

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