تأكيدا لـ دوت الخليج.. استقرار حالة يوسف شعبان بعد إصابته بـ كورونا

تصدر الفنان الكبير يوسف شعبان، مؤشرات البحث بـ"جوجل" بعد إصابته بفيروس كورونا؛ حيث نقل إلى أحد مستشفيات العزل من أجل تلقي العلاج. وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، إن حالة الفنان غير مستقرة نسبيا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقيه العلاج. وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أنه سيتم نقل الفنان يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجرءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وكشفت الفنانة نهال عنبر ، تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت في تصريحات خاصة إن الفنان الكبير تم نقله إلى مستشفى العجوزة بسيارة إسعاف مجهزة، وحالته الآن مستقرة، وأكدت أن مجلس نقابة المهن التمثيلية يتابع الحالة والإجراءات المطلوبة.

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