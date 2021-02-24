تحتاج لدعوات محبيها.. مصدر مقرب: شيرى عادل تخضع لعملية جراحية

وانتهت الفنانة شيرى عادل، مؤخرا من تصوير مشهدها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوى ومحمد سلام ويحمل عنوان "للإيجار"، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية.
وتدور أحداث فيلم "للإيجار"، في منطقة الإسكندرية، ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت.
فيلم "للإيجار" من بطولة الفنان بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، ياسر الطوبجي، وتجرى الشركة المنتجة التعاقد مع العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج إسلام السيد.
يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.
وانتهت الفنانة شيرى عادل، مؤخرا من تصوير مشهدها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوى ومحمد سلام ويحمل عنوان "للإيجار"، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية.
وتدور أحداث فيلم "للإيجار"، في منطقة الإسكندرية، ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت.
فيلم "للإيجار" من بطولة الفنان بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، ياسر الطوبجي، وتجرى الشركة المنتجة التعاقد مع العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج إسلام السيد.
يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.
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