طرح الرجل الذي باع ظهره وستاشر على شاهد

تعرض منصة "شاهد VIP" الفيلميْن الشهيريْن الحاصليْن على استحسان كبار النقاد إلى جانب العديد من جوائز وترشيحات أبرز المهرجانات السينمائية العالمية: "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و"ستاشر" للمخرج المصري سامح علاء.

يتطرق فيلم "الرجل الذي باع ظهره" إلى قصة لاجئ سوري في لبنان، يبيع ظهره لأحد رسّامي الأوشام المشاهير، ليستخدمه في نقش وشمٍ سرعان ما يلقى إقبال جامعي اللوحات الفنية من كل مكان. اختير الفيلم ضمن قائمة فئة الأفلام العالمية الطويلة لحفل جوائز الأوسكار الـ 93 لهذا العام.

أما فيلم الروائي القصير " ستاشر" (أخشى أن أنسى وجهك) ، فيروي قصة شاب عمره 16 عاما ينفصل عمّن يحب لمدة 82 يومًا، قبل أن يبدء رحلة شاقة ومضنية للقاء الأحبّة مهما كلّفه الأمر؛ وقد حصل الفيلم على "السعفة الذهبية" في "مهرجان كان السينمائي" لسنة 2020.