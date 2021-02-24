اليوم.. حكيم يطرح "اطلعلى برة" عبر اليوتيوب

لطرح أجدد أغنياته التي تحمل اسم "اطلعولى برة" اليوم عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.
أغنية "اطلعلي برة"، كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان أحمد ناصر وكابونجا، توزيع ساسو.
ومن ناحية أخرى نشر حكيم، بوستر جديد للأغنية عبر حسابه على انستجرام، ليروج لها قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وعلق حكيم، على البوستر قائلًا: «اعملوا اشتراك دلوقتى فى القناة الرسمية على اليوتيوب .. علشان تسمعوا اغنيتى الجديدة #اطلعلى_برة من».
يأتي ذلك بعدما حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الأعلى للإعلام.
وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.
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