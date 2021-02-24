بإطلالة جريئة .. ياسمين رئيس على متن باخرة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام.

حيث ظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جريئة وهي ترتدي كاش مايوه احمر في ابيض علي متن باخرة

وحصلت الصورة علي الإعجاب الشديد من الجماهير وجاءت تعليقات المعجبين كالتالي: قمر "و" اية السكر دة بس " و" اي الجمال دة "

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.