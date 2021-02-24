طلبت الإعلامية رضوي الشربيني الدعاء لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بكورونا. وكتبت رضوى الشربيني عبر "إنستجرام": "أمي بين ايد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم .. لكن انا عندي يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر .. ادعو لها أرجوكم ". ويذكرا ان أكد الإعلامي خيري رمضان إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها. وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع افراد اسرتها واولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا . وأوضح خيري رمضان ، المسحات اكدت اصابتها هي واخوها ووالدتها، لافتا إلى ان والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضوى الشربيني تطلب الدعاء لوالدتها: "الأطباء عملوا اللي عليهم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.