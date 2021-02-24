بإطلالة أنيقة..إنجى على تخطف أنظار متابعيها

نشرت الإعلامية إنجى على عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها. و ظهرت إنجى على فى الصورة برفقة صديقها بإطلالة أنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: -ايه القمر ده -مستنيين برنامجك. وانتعلت إنجي على حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الفضي، وأكملت إطلالتها بكلاتش صغير بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة. أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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