الشركة المنتجة ترد.. القصة الكاملة لأزمة سميرة عبد العزيز مع فيديو "استهدي بالله ياحاجة"

أثار فيديو متداول لمراسل يحاول إجراء حوار مع الفنانة سميرة عبد العزيز الجدل، خاصة أنه لايعرف اسمها بعد أن أوقفها للحوار، وهو ما فاجأ سميرة عبدالعزيز وتركته ورحلت ليرد الشاب "استهدي بالله ياحاجه".



رد سمير عبد العزيز

وردت الفنانة سميرة عبد العزيز على الفيديو المتداول لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي تعرضت فيه لموقف محرج، على هامش حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل سنوات.



وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لـ دوت الخليج انها تفاجأت بتصدر هذا الفيديو التريند، ولا تعرف من وراء خروج هذا الفيديو، مؤكدة أن الواقعة كانت منذ سنوات، وتفاجأت بما قاله المراسل، وأنه لا يعرفها.

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رد الشركة المنتجة للفيديو

وحرصت الشركة المنتجة للفيديو والتى كان يتدرب فيها المراسل على توضيح ماحدث وجاء في بيان عبر حسابهم على فيسبوك: "نأسف للفنانه المحترمة القديره سميرة عبد العزيز بشأن الفيديو المتداول علي صفحات السوشيال ميديا الذي تسبب في احراجنا واحراج اداره شركتنا".

وأضافت: "هذا الفيديو تم تصويره بمهرجان الاسكندرية منذ 3 سنوات من جانب احد المتدربين لدينا وتم ايقافه من وقتها بسبب هذا الموقف وفوجئنا اليوم بنشره علي حسابه الشخصي دون علمنا ونكرر اعتذارنا لها".