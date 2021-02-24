شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ خالد سليم

خضع الفنان خالد سليم لجلسة تصوير جديدة ومختلفة، ونشر مجموعة صور منها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل المختلفة. وظهر خالد في الجلسة الجديدة بعدسة مصطفى سعد وستايلينج محمد عبد الكريم، مرتديا قميصا أبيض وبنطالا أسود. كان خالد سليم احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح مسلسله الأخير "جمال الحريم" الذي عرض عبر شاشات DMC بمشاركة النجمة نور ودينا فؤاد وحازم سمير. ويستعد خالد سليم حاليا لعرض مسرحي غنائيا يقدمه خلال الفترة القادمة في مفاجأة جديدة لجمهوره كما يستعد لتصوير كليبا جديدا ينتمي إلى اللون الدرامي. كان الفنان خالد سليم تحدث عن تفاصيل المشهد الأصعب خلال مسلسل جمال الحريم، وتابع خالد سليم، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر"دى ام سى"، أن تصوير مشهد خروج الجن من الفنانة نور كان من أصعب المشاهد، وأوضح خالد سليم، أنه تم تصوير المشهد على مرتين، وعقب كل مرة كانت الفنانة نور تبكي بشدة.

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