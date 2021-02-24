أطلق الفنان حسين الجسمي " أغنية "يا نور الأرض" بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، وتعاون في كلماتها مع الشاعر أحمد الشرقاوي، والملحن ناصر غنام الديكان، وقام بتوزيعهاBayan group ومكساج وماستر م.جاسم محمد.
وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا العمل الوطني الذي يحمل كل معاني المحبة والإحترام للكويت وشعبها، مؤكدًا حرصه دائمًا على مشاركة إخوانه في كل عام بالاحتفالات السنوية الوطنية في شهر فبراير، داعيًا إستمرار الأمن والأمان لهذا الوطن الشقيق.
وقال: "أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني إحساسًا وحبًا وفخرًا بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الإحترام والتقدير".
وسيتم عرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت وجميع الإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ضمن فيدو كليب خاص بالأغنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الجسمي يطرح "يا نور الأرض" احتفالا بالعيد الوطني للكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.