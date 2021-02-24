زينة تنتصر على أحمد عز مجددا .. مضاعفة النفقة لطفليها

زينة تنتصر على أحمد عز بجولة جديدة من القضايا المتعلقة بينهما حيث نجحت في انتزاع حكم من المحكمة بإلزام الممثل المصري احمد عز بزيادة النفقة على توأمها شهرياً بعد نزاع قضائي بينهما على هذه المسألة...تابعوا معنا تفاصيل القضية.

إلزام أحمد عز بزيادة النفقة لتوأم زينة

إذاً، قضت محكمة مصرية بإلزام الممثل أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة، إلى 60 ألف جنيه شهريا.

وفي التفاصيل، فإن محكمة أسرة مدينة نصر وافقت على الدعوى المقامة من الممثلة المصرية زينة ضد مواطنها احمد عز، والتي كانت تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها إلى 60 ألف جنيه شهريًا، ويأتي ذلك بعدما كانت محكمة أول درجة قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.

وسبق وأن قدّم محامي زينة خلال جلسة المحاكمة السابقة مجموعة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

معارك قضائية متواصلة بين زينة واحمد عز

وعلى مدار السنوات الماضية، رفعت زينة العديد من القضايا ضد أحمد عز للمطالبة بحقوق طفليها التوأم عز الدين وزين الدين الذين كسبت فيهما قضية نسبهما الى احمد عز، وتطالب زينة بزيادة النفقة استنادا إلى تعاقد عز على العديد من الأعمال الفنية.

هذا وينتظر الثنائي زينة وأحمد عز جولة جديدة أمام المحاكم يوم 13 مارس المقبل، للنظر في استئناف أحمد عز على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـطفليه التوأم من الفنانة زينة عن العامين الدراسيين 2018 و2019، و2019 و2020، إلى 13 مارس المقبل.

في المقابل، قدّم أحمد عز استئنافاً عبر محامية يرتكز على صعوبة توفير العملة الصعبة لسداد النفقة، مطالبا بتقديرها بالجنيه المصري، كما طلب مراعاة ما يسدده من نفقات أخرى لزينة بأحكام قضائية سابقة، كذلك يطالب أحمد عز الحصول على الولاية التعليمية على الطفلين، حتى يتمكن من نقلهما إلى مدرسة أخرى بمصروفات مناسبة وأقل ثمناً في الأقساط الدراسية.

أحمد عز يواصل تصوير أحدث أعماله

على صعيد فني، يواصل احمد عز تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "أمن قومي" بعدما تم تغيير اسمه من "هجمة مرتدة" تحت اشراف المخرج أحمد علاء وبمشاركة الفنانة هند صبري وأحمد صلاح حسني وإنجي المقدم وغيرهم.

كما انتهى احمد عز مؤخرا من تصوير فيلمه "العارف" وتم طرح البرومو الأول له، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد، وتتمحور قصة العمل حول قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول.