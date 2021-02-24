رضوى الشربيني تناشد الدعاء لوالدتها بعد تدهور صحتها بسبب كورونا: "أمي بين يدي الله"

رضوى الشربيني تعيش أصعب لحظاتها خلال هذه الساعات بعدما أعلنت عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها، راجية من كل جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا رفع الدعاء لوالدها التي ترقد في العناية الفائقة منذ أيام ماضية بعد اصابتها بفيروس كورونا.

رضوى الشربيني تناشد الدعاء لوالدتها

رضوى الشربيني عبّرت عن حزنها لحالة والدتها الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية لكنها تمسكت برحمة الله وقدرة الدعاء على تغيير القدر حيث أشارت الى ان والدتها بين يدي الله حالياً ولا ينقذها سوى رحمة الله فكتبت في تدوينة لها عبر حساباتها على السوشيال ميديا :" أمي بين أيد ربنا دلوقتى...والاطباء عملوا اللى عليهم...لكن انا عندي يقين انه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر...ادعوا لها أرجوكم".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رضوى الشربيني وتعاطفوا مع حالتها، تمنوا الشفاء السريع لوالدتها وأن تخرج من محنتها هذه على خير وسلامة.

اصابة رضوى الشربيني ووالدتها بفيروس كورونا

رضوى الشربيني كانت قد أثارت القلق يوم 21 فبراير على حالتها الصحية والنفسية بعد اصابتها بفيروس كورونا والكشف عن تدهور حالة والدتها الصحية ايضا التي تم وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي بعد إصابتها كذلك بفيروس كورونا ونقل الأخيرة إلى العناية المركزة.

ونشرت ابنة خالة رضوى الشربيني قبل ايام، تطورات الحالة الصحية لخالتها وطلبت الدعاء لها بعد وضعها تحت التنفس الصناعي، وقالت في تدوينة لها على فيسبوك:" نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء.. برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل خالتو هالة علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل كورونا.. أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

وأقلقت تدوينتها الجمهور بعدما اختتمتها قائلة:"الحالة حرجة أرجوكم كثفو الدعاء"، فيما كان الإعلامي خيري رمضان قد كشف منذ أيام عن إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا، بالإضافة إلى شقيقها ووالدتها، وقال خيري رمضان إن والدة رضوى الشربيني نقلت إلى المستشفى في العناية المركزة، وذلك بعدما أصيبت بنقص في نسبة الأكسجين، وطلب رمضان من الجمهور الدعاء لرضوى الشربيني خاصة إنها تعاني من الأعراض وكذلك والدتها التي تتواجد في المستشفى.