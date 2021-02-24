5 نجوم يشعلون المنافسة الرمضانية بالصور الأولى من تصوير مسلسلاتهم

مسلسلات رمضان 2021 مازالت أخبارها تخطف انتباه الجمهور المنتظر لدراما الشهر الكريم، ويحرص النجوم الذين يتنافسون في موسم دراما هذا العام على مشاركة متابعيهم بكل جديد عن أعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضم للسباق خلال الأيام القليلة الماضية، عدد من النجوم الذين بدأوا تصوير أعمالهم قبل أيام، إضافة إلى نجوم آخرين قرروا الكشف أخيرًا عن الصور الأولى من تلك الأعمال، ومنهم الفنان محمد إمام.

النمر

محمد إمام رغم إعلانه عن مشاركته في دراما رمضان منذ أشهر، وبدئه تصوير المسلسل قبل فترة، إلا أنه قرر الترويج لمسلسله الجديد "النمر" خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كشف عن صورة ترويجية من كواليس العمل عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "أول صورة من مسلسل النمر.. رمضان 2021 إن شاء الله".

ويبدو أن محمد إمام سيقدم شخصية رجل يعيش في حي شعبي، بسبب طريقة ملابسه وإطلالته في الصورة الجديدة، كما أنه أعلن أيضًا مسبقًا عن أن الشخصية التي يقدمها مطلوبة من قبل الشرطة، التي رصدت مكافأة مالية ضخمة لمن يقوم بالإبلاغ عنه.

المداح

مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال انضم للسباق مؤخرًا، واحتفى عدد من النجوم المشاركين في المسلسل الذي بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية؛ بمشاركتهم في العمل والترويج له، حيث نشرت نسرين طافش صورة لها من كواليس المسلسل، وظهرت فيها بالحجاب، كما كشفت عن أنها ستؤدي شخصية فتاة تدعى رحاب.

فيما نشر الفنان الشاب محمد عز صور تجمعه بالنجم حمادة هلال، بطل العمل، وعلق عليها بقوله: "أخويا وحبيبي.. المداح.. كرمك وتوفيقك يارب".

ضل راجل

الفنان المصري ياسر جلال رغم أنه بدأ تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ضل راجل" منذ فترة، إلا أن فريق العمل بالمسلسل لم يروجوا له إلا خلال الساعات الماضية، وتداول جمهور ياسر جلال العديد من صور العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الصور التي وثقت تصوير بعض المشاهد، ظهور الفنان ياسر جلال واللبنانية نور وإنعام سالوسة وأحمد حلاوة ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، كما كشفت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل عن البوستر التشويقي الأول، الذي تصدره الفنان ياسر جلال بمفرده.

الطاووس

النجم السوري جمال سليمان بدأ أيضًا للترويج لأحدث أعماله الدرامية التي سينافس بها في شهر رمضان، وهو مسلسل "الطاووس" والذي يجسد فيه دور محامٍ مخضرم وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ويقع في حب الفنانة سهر الصايغ.

وانتشرت عدة صور من كواليس "الطاووس" التي ظهرت فيها سهر الصايغ وجمال سليمان، والعمل يشارك في بطولته أيضًا كل من سميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر ومن تأليف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

عش الدبابير

في أول عمل درامي يجمع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ورغم التكتم طوال الفترة الماضية على نشر أي صور من الكواليس، إلا أن عمرو سعد قرر أن يشارك الجمهور بأول صورة من كواليس "عش الدبابير" الذي ينافس به في رمضان المقبل.

ونشر عمرو سعد عبر حسابه على انستجرام صورة من كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل وظهر فيه وهو يقرأ حوار المشهد قبيل بدء التصوير، وحرص الجمهور على تهنئته وتمنوا له النجاح في الماراثون الدرامي.