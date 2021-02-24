كيف تصرف عادل إمام في كواليس "بودي جارد" ليلة وفاة مصطفى متولي ؟.. بالفيديو

رامي إمام، المخرج المصري ونجل الزعيم عادل إمام، تحدث عن كواليس مسرحية "بودي جارد" قبيل عرضها بأيام قليلة على منصة شاهد لأول مرة، وذلك بعد 10 سنوات من انتهاء عرضها على المسرح.

رد فعل عادل إمام على عدم عرض "بودي جارد" منذ سنوات

رامي إمام مخرج مسرحية "بودي جارد" كشف كواليس كثيرة عن العمل الذي تأخر عرضه تلفزيونيًا لسنوات طويلة، وذلك خلال مداخلة بالفيديو مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، ولفت إلى أن والده النجم المصري الشهير الملقب بـ"الزعيم"، كان سعيدًا جدًا عندما علم أن المسرحية سوف يتم عرضها أخيرًا عبر منصة شاهد حيث علق حينها قائلًا: "يااه"، موضحًا أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة، كان دائمًا ما يسأل الشركة المنتجة عن توقيت عرضها.

تفاصيل ليلة وفاة مصطفى متولي وكيف تصرف عادل إمام؟

كذلك تحدث نجل عادل إمام عن كواليس أصعب ليلة عرض مرت على فريق عمل المسرحية، وهي الليلة التي توفي فيها الفنان الراحل مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم، والذي كان يشارك في المسرحية أيضًا، فقال: "كانت وفاة الفنان مصطفى متولي في عام 2000، بعد سنة من بدء عرض المسرحية، وكانت لحظات صعبة علينا جميعا خاصة الوالد"، وأوضح أن عادل إمام أصر على أن يواصل فريق عمل المسرحية، تقديمها في تلك الليلة بسبب الجمهور الذي حجز تذاكر العرض مسبقًا.

وأشار رامي إمام إلى أنه بعد عرض المسرحية وإسدال الستار، انهار فريق العمل بالكامل على خشبة المسرح، موضحًا أنه لم ير في حياته والده يبكي بهذه الطريقة.

مسرحية بودي جارد

وفي السياق نفسه، كشف رامي إمام عن أن مدة عرض المسرحية كانت حوالي ساعتين، لكن بسبب خروج والده الدائم عن النص، وصلت مدتها إلى حوالي 4 ساعات ونصف، ومن المعروف أن أحداث المسرحية تدور حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع أحد رجال الأعمال، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، ويعمل بموجبها حارس شخصي لزوجة رجل الأعمال.

المسرحية تأليف يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبوعوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة، وبدأ عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999، وحققت نجاحاً منقطع النظير مما جعل عرضها يستمر بشكل متواصل على مدى 11 عاماً، حتى عام 2010، ومن المقرر بدء عرضها يوم 26 من فبراير الجاري عبر منصة شاهد.