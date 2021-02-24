للمرة الثانية حريق في منزل المذيعة بسمة وهبة بسبب "المدفأة".. بالفيديو

بسمة وهبة الإعلامية المصرية تعرضت لحادث داخل منزلها، كاد أن يؤدي إلى كارثة محققة، كانت قد تعرضت لها العام الماضي لنفس السبب أيضًا، حيث اشتعلت المدفأة الكهربائية داخل غرفتها.

حادث جديد داخل منزل بسمة وهبة بسبب المدفأة

بسمة وهبة نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو وثقت من خلاله الأضرار التي وقعت بغرفتها بعد اشتعال المدفأة الكهربائية التي تركتها طوال فترة نومها، إلى أن نشب حريق في المشترك الكهربائي الموصول بها، وتسببت في أضرار بالغرفة، كاحتراق السجاد والأرضية الخشبية.

بسمة وهبة تستعرض أضرار غرفتها بعد اشتعال المدفأة الكهربائية

بسمة وهبة علقت على الفيديو الذي شاركته مع الجمهور، قائلة: "أنا ما بتعظش أبدًا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع في البيت كله، لولا ستر ربنا.. إمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى".

ولاقت بسمة وهبة دعم كبير من متابعيها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها والتعبير عن سعادتهم بنجاتها من الحادث الخطير الذي كاد أن يتسبب في إصابتها لو لم يتم السيطرة عليه.

وكانت بسمة وهبة قد تعرضت لحادث مماثل في هذا التوقيت في العام الماضي، حيث اشتعلت المدفأة في غرفتها ونشرت مقطع فيديو وقتها لتشارك الجمهور بتجربتها السيئة والمخيفة، وقالت بسمة في الفيديو: "لو كنت حكيت لحد ماكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة.. وربنا نجاني وقمت ولحقت الساعة 5 الفجر.. عملت رخامة فوق الخشب واستذكيت، ومع ذلك مكانش كفاية.. الحمد لله على كل حال، ربنا نجاني، لو كنت اتأخرت شوية وأنا نايمة كانت النار ولعت في الأوضة".

وتابعت حينها في تعليقها على الفيديو قائلة: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".

بسمة وهبة تعود لتقديم البرامج

وكان الحادث الأول الذي تعرضت له بسمة وهبة العام الماضي، قد جاء تزامنًا مع حادث حريق منزل إيهاب توفيق ووفاة والده على إثره بعد اختناقه من الدخان المتصاعد بسبب حريق نشب بالمنزل بسبب المدفأة أيضًا.

في سياق آخر تعود الإعلامية بسمة وهبة، إلى شاشة التليفزيون، ببرنامج جديد تبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلنت عن عودتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تعرض حلقات برنامجها الجديد "قنديل أم هاشم" أول شهر مارس المقبل.

وأضافت بسمة خلال مقطع فيديو على صفحتها بإنستجرام، خلال عودتها من دولة الإمارات: "دقت ساعة العمل.. دقت ساعة التصوير إن شاء الله خلاص الإجازة خلصت وجرس الفسحة رن.. إن شاء الله قنديل أم هاشم يعجبكم.. باي باي يا دبي ووحشتينى يا قاهرة".