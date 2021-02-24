شيري عادل تخضع لجراحة عاجلة ومناشدات بالدعاء لها

شيري عادل الفنانة المصرية أقلقت جمهورها قبل ساعات قليلة على حالتها الصحية بعد أن تردد أنها نُقلت أغلى المستشفى بشكل عاجل ودخلت غرفة العمليات من أجل إجراء جراحة طارئة.

نقل شيري عادل إلى المستشفى

إنجي خطاب الفنانة المصرية، دوت الخليج من أعلنت نبأ دخول شيري عادل إلى المستشفى عبر حسابها على انستجرام، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت صورة قديمة جمعتهما في أحد المناسبات، وعلقت عليها قائلة: "فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري النجمة شيري عادل بالشفاء.. هتعمل عملية جراحية دقيقة.. ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يا رب".

شيري عادل تخضع لجراحة دقيقة

ولم تكشف إنجي خطاب التي تربطها علاقة صداقة وطيدة بشيري عادل؛ عن سبب دخول شيري إلى المستشفى، أو ماهية العملية الجراحية التي سوف تخضع لها، وفي السياق نفسه حرص عدد كبير من متابعي النجمة الشابة على الدعاء لها بالشفاء العاجل، وطالبوا المقربين منها بالكشف عن تطورات حالتها الصحية أولًا بأول.

أحدث أعمال شيري عادل

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية شيري عادل قد خاضت مؤخرا تجربة بطولة حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت الحكاية نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث قدمت شيري شخصية "هاجر"، وتدور تفاصيل الحكاية حول أزمة العنوسة واختيار شريك الحياة، وكان من أبرز النجوم المشاركين فيها الفنان ميدو عادل، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، ونور إيهاب، ومعتز هشام وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل، واستطاعت شيري من خلال تلك القصة أن تحصل على العديد من التكريمات والجوائز.

كذلك شاركت شيري مؤخرا في تصوير فيلم بعنوان "للإيجار" قامت ببطولته بجانب كل من الفنان خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج إسلام السيد وتدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية حول قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب.