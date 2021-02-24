“الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني” دراسة بحثية بمجلس الدولة

مسقط – الوطن:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة (الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني)، امس الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. وناقشت اللجنة مقترح الدراسة الذي يهدف إلى إبراز أهمية الفنون وتسويقها، وتحديد آلية مساهمة الفنون بأشكالها المتعددة في العائد الاقتصادي للسلطنة. كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى تحديد محاور الاستضافات، والجهات المقترحة للاستضافة.

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