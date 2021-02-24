تعرف على ضيف ندى بسيوني في «حاجة حلوة»

تستضيف الفنانة ندى بسيونى، غدًا الخميس بالخامسة مساءً، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في لقاء خاص لمتابعة أهم المشروعات التنموية في سيناء، وذلك فى حلقة جديدة من برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناة النهار.

وتقدم فقرة خاصة مع مدرب السباحة الدولي كابتن بلال الجبالي، للحديث عن نشاطه وأهمية السباحة والرياضة بشكل عام.

يذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية

كما يهتم برنامج حاجة حلوة بالبعد عن العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.