بعد يومين من طرحها .. خايف لـ أدهم نابلسي تحقق 3 ملايين مشاهدة

وتقول كلمات الأغنية: "ع قد ما بحبك .. خايف تكوني .. ما بتحبيني .. ما بتحبيني .. وخايف اكون بالاخر .. ضيعت سنيني .. ضيعت سنيني .. خايف بكرا يكون من دونك .. وخايف اصحى في يوم .. ما الاقي عيونك".
ع قد ما بحبك .. خايف تكوني ما بتحبيني .. حبي الك هو الخلاني .. اكتر بني ادم اناني .. بدي اياكي تضلي قدامي ..وتنسي كل الناس .. ولو ما كانت ايامي .. كلها معك حتى واحلامي .. يمكن كنت انا حدا تاني".
أغنية "خايف" كلمات والحان وتوزيع أدهم نابلسي، والفيديو كليب من إخراج عمر رمال.
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