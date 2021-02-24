الحرية الدينية .. حلقة جديدة لـ إليسا اليوم عبر بودكاست أنغامي

تعرض اليوم حلقة جديدة من بودكاست، الخاص بالفنانة اللبنانية إليسا، عبر تطبيق انغامي والتي سيكون عنوانها "الحرية الدينية".

وانطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

ولطالما كانت إليسا مدافعة شرسة عن القضايا الإنسانيّة والاجتماعيّة وهي لا تتردّد أبدًا في التعبير عن رأيها حول المواضيع الحسّاسة مثل الصحّة النفسيّة وحقوق المرأة وحرّية الرأي والتنمّر. في كل حلقة من حلقات البودكاست، تشارك إليسا أفكارها وآراءها حول مواضيع محدّدة بهدف تحفيز المستمعين وإلهامهم، انطلاقًا من تجاربها الشخصيّة.

وتضيف إليسا : "هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا."