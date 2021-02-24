حمزة نمرة يطرح أغنية فيه ناس .. فيديو

طرحت الفنان حمزة نمرة، أغنية جديدة بعنوان "فيه ناس" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "فيه ناس بتسيب لك علامة .. في قلبك لو مهما بعدوا لفين .. وناس مش فارق وجودها .. في روحك لو حتى عشرة سنين .. فيه ناس مش بتقول بتعمل .. وجنبك في الشدة تظهر .. وناس حلفت لك تكمل .. لكن زي الورد تدبل".
فيه ناس من قلبك تعدّي .. فتاخد أكتر ما تدّي .. وناس من روحك تهدّي .. تشوف بيها الدنيا أجمل .. بندور على ناس شبهنا .. وحد بناخد راحتنا معاه .. نعوض فيه اللي فاتنا .. وننسى اللي زمان تعبنا قساه".
"فيه ناس" كلمات: محمد هشام رجب / سامي علي، وألحان: رامي عادل، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، وعود: هشام عصام، وكولة: محمد عاطف، جيتار: مصطفى أصلان.
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