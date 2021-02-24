محمد ثروت وزوجته ضيفا عمرو الليثي .. السبت

فى حلقة فنية وكوميدية خاصة تذاع فى العاشرة مساء السبت المقبل يحل نجم الكوميديا محمد ثروت وزوجته ضيفا عمرو ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة.

ويكشف ثروت خلال الحلقة التى تشهد العديد من المواقف الطريفة عن والده الكابتن ثروت سعيد بطل مصر وافريقيا فى رمى القرص فى ألعاب القوى؟ وهل كان من الممكن أن يكون بطلا رياضيا مثله ، وهل وافق والده على خوض ابنه تجربة التمثيل، وما سر اتجاه للكوميديا وبراعته فى الادوار الكوميدية .

كما تكشف زوجته منى عن بداية علاقتها بمحمد ثروت والاعجاب بينهما وأكثر المواقف الرومانسية ، وما حدث فى الفرح وعن مشاركتهما فى العديد من المسلسلات الكوميدية مع ثروت ومنها سوبر ميرو ومسلسل اللعبة ، والعديد من المواقف والأسرار الاخرى والتى يكشفها ثروت وزوجته لاول مرة بواحد من الناس .

ويتحدث ثروت ولأول مرة عن إصراره على خوض تجربة التمثيل على الرغم من أنه لم يوفق أكثر من مرة واترفض فى معهد السينما والفنون المسرحية ، ويتحدث عن أكثر افيهات بتعجب الناس ، وأكثر الأعمال الكوميدية القريبة الى قلبه ومن يتمنى تقديم شخصيته.

كما يقوم ثروت بالغناء ولاول مرة فى اغنية شعبية شهيرة ، ويقدم مجموعة من الرسائل إلى عدد من نجوم الكوميديا "عادل إمام ، وبيومى فؤاد ، فؤاد المهندس، نجيب الريحانى، اسماعيل ياسين، سمير غانم "، ومفاجأة الحلقة مبارة فى كرة السلة بين محمد ثروت وزوجته منى ، وايضا مشهد تمثيلى بينهما.

كما يكشف ثروت عن عشقه للعب الأطفال وحبه لقراءة مجلة ميكى واقرب الشخصيات الكارتونية الى قلبه .

وفى الختام يكشف ثروت عن اخر اعماله السينمائية فيلم " النمس والانس" مع المخرج شريف عرفة واسرار مشاركته فى فيلم ديدو وهل هناك اعمال كوميدية او درامية سيشارك بها فى شهر رمضان المقبل .

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.