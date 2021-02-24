إعصار كاترينا لـ ابيوسف تريند رقم 6 على اليوتيوب .. فيديو

تصدرت أغنية "اعصار كاترينا" لـ ابيوسف ، تريند رقم 6 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "صوتك مرتبك... شكلك للهوجة ملتفت .. ماتسمعش التراك ده و اقفل عليه بمسوجر و احترس .. ماقولتليش بردو ازاي مفرش قاعد عندك .. وعلى لسان اعز اصدقائه شتيمة اهلك".

كلبي بيشير صاحبته... عادي مابيتهزش .. باتي كان قال انها سابتك و راحت للممثل .. مابلمومهاش... ما نت اصلك ماتتعاشرش

ورابك ده بفلوس ابوك انت مابتعفرش .. اسعارك في الاعلانات نكت عندنا في المكسيك".