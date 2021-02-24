ويعد هذا هو الظهور الأول لمحمد رمضان بعد شائعات إنفصاله عن زوجته، حيث إكتفى بالتجاهل، بينما نفى شقيقه الأمر من خلال تصريحات صحفية.
قال محمود رمضان، في بيان صحفي إن هذه الأخبار ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وأعلن استغرابه من تداولها السريع، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من التليفونات بشأن هذا الأمر.
مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شائعة انفصاله عن زوجته .. شاهد أول ظهور لـ محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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