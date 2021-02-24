كتبت أيتن:"ربنا يشفي جوز أختي محجوز في المستشفى وتعبان كورونا، وأختي معزولة في البيت عيانة برضو.. ربنا يشفيهم شفاء لا سقم بعده ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب".
يذكر أن قدم نجاح الموجي، العديد من الشخصيات التي قال إفيهات شهيرة من خلالها، حيث لعب شخصية "الهرم" في فيلم "الكيت كات"، ودار حوار بينه وبين ضابط حيث قام بسؤاله إنت ياض بتتاجر في المخدرات، صح ولا هتنكر"، ليرد عليه قائلًا: "صح بس هنكر".
وإفيه "من لم يمت بالسيف مات بالمطواه يا سعادة الباشا" الذي قاله في فيلم "المساطيل"، وغيرها من الإفيهات الشهيرة التي ظلت في وجدان المشاهدين حتى وقتنا هذا.
وتخرج الفنان نجاح الموجي، من المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.
بينما شارك نجاح الموجي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاظم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة ابنة الفنان نجاح الموجي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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