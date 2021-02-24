انت مش متجوز.. أحمد حاتم يثير الجدل بصورة مع جميلة عوض.. شاهد

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم في الصورة برفقة الفنانة جميلة عوض، وعلق أحمد حاتم قائلًا: "صورة جميلة جدًا" وهو ما أثار إعجاب معجبيه وعلقوا كالتالى: "بنحبك يا نجم"، وعلق آخر"هو انت مش متجوز يا حاتم ولا إيه".

وكشف مصدر عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى مسلسل الشقة 6.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art) وإخراج محمود كامل الذي قدّم مؤخرًا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.