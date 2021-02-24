تكريم هالة صدقي في ندوة بـ دوت الخليج .. صور

حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على موقع "دوت الخليج" الاخباري، مساء اليوم الأربعاء في ندوة لتكريمها عن مجمل اعمالها.

وتحدثت هالة صدقي، عن العديد من التفاصيل الفنية من بينها مسلسل "ليه لأ"، وعلاقتها بالزعيم عادل امام، والمخرج الراحل عاطف الطيب، والفنان الراحل أحمد زكي، كما تحدثت عن تفاصيل احدث اعمالها.

يذكر أن قالت الفنانة هالة صدقي،: "نقطة ضعفي أمى وأولادى، أكتر أشخاص يوجعونى هى أمى الله يرحمها وأولادي دلوقتى، وكل اما تتوجعي هتحسى اكتر انك مهمة في الحياة، ولكنها ترجح أن الشخص ميتوجعش اصلا، مكملة" هو انتى لما طفل في الشارع يشتمك هتردي عليه او تزعلي بعدها هترجعي تبصي عليه وتسبيه وتمشى".

وأضافت "هالة صدقى"، خلال استضافتها في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن "احنا بنربى الولاد بطريقة خطأ وذلك بسبب اننا بنسمح للولد بأولويات اكتر من البنت، دايما نخلي البنت تحضر لأخوها العشا وتجيبله يشرب، احنا اللى بنكون الشخصية الانانية دى من صغرها".