شاهد .. بوستر مسلسل نجيب زاهي زركش لـ يحيى الفخراني

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نجيب زاهي زركش" البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

المسلسل هو التعاون الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.