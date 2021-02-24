تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره لـ حنين حسام فتاة تيك توك. وظهرت حنين حسام في الصورة بملامح متغيرة حيث وضعت ماكياج كثيفا، ومرتدية روب ابيض. وتوالت التعليقات علي الصورة ما بين نيو لوك ام هي عروسه وستفاجئ متابعيها. وجاءت التعليقات كالتالي: " بعيد عن اي حاجة حنين حسام حلوة جدا بجد" "مصر كلها مبسوطه بالـ look دا " _ " هي اتجوزت ولا ايه "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروسة ولا نيو لوك.. حنين حسام فتاة تيك توك تثير الجدل بـ صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.