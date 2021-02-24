بين مؤيد ومعارض.. حلق عمرو دياب يفجر الانقسام بين الجماهير.. شاهد

دشّن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو_دياب_لابس_حلق، بعد ظهور الفنان عمرو دياب فى إعلانه الأخير مُرتديًا حلق فى أحد المشاهد ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى وتأييد آخرون.
وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:
-بذمتك مش خايف من نظره معجبينك، ايه النيله دي
#عمرو_دياب_لابس_حلق
-عمرو دياب يعمل الي هو عايزة عشقي #عمرو_دياب_لابس_حلق
#عمرو_دياب_لابس_حلق هاي عمرو دياب لابس حلق في الاعلان الجديد باي
-هو اللى عمل فى نفسه كدا و ظلم بنات الناس معاه #عمرو_دياب_لابس_حلق
يذكر أن طرح النجم عمرو دياب إعلان عطره الجديد، على أنغام أغنية "وانا معاك"، والتي قام بتصويرها في دبي بعدسة المخرج طارق العريان.
ظهر النجم عمرو دياب في الإعلان مرتديا "حلق"، وهو الأمر الذي صدم عددا من جمهوره لظهور الهضبة بهذا الشكل، رغم أنه من أكثر النجوم الذين يتبعون أحدث تقاليع الموضة، ليسير عمرو دياب على خطى النجوم العالميين مثل جاستين بيبر وغيره.
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