أخبار الفن.. إصابة ابنة نجاح الموجي بفيروس كورونا.. وحقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:



شاهد .. بوستر مسلسل نجيب زاهي زركش لـ يحيى الفخراني



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نجيب زاهي زركش" البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

إصابة ابنة الفنان نجاح الموجي بفيروس كورونا



أكدت المذيعة أيتن الموجي، ابنة الفنان نجاح الموجي، إصابة شقيقتها وزوجها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك".

تكريم هالة صدقي في ندوة بـ دوت الخليج .. صور



حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على موقع "دوت الخليج" الاخباري، مساء اليوم الأربعاء في ندوة لتكريمها عن مجمل اعمالها.



موجود فى دبى.. حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته



نفى محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله، الأخبار المتداولة بشأن إنفصال شقيقه عن زوجته.



شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر بوابة فيلم «آل هارون»



تبدو الفنانة شيما الحاج، هي الأسعد حظًا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ لم تكتفِ بتغيير اسمها إلى شيماء يونس، بل شاركت في مسلسل "سكن البنات"، كسيدة أعمال وصاحبة مصنع، ومؤخرا انضمت إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي من بين أبطاله، النجم الأردني منذر رياحنة، الذى جسد دور زوجها في مسلسل سكن البنات.