عُرضت رغم وفاة مصطفى متولي.. 3 حكايات ستصدمك عن مسرحية بودي جارد

في أول عرضٍ حصري لها حول العالم خارج المسرح، وبعد 21 عامًا من الانتظار، تعرض منصة "شاهد VIP" مسرحية "بودي جارد" يوم 26 من شهر فبراير الجاري، وهى آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، و"مجموعة MBC".



وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، والنجم الراحل سعيد عبد الغني، والنجم الراحل مصطفى متولي، والنجمة رغدة.



وللمسرحية ثلاث قصص ستصدمك ونرصدها من خلال هذا التقرير ..



عادل إمام يعرض المسرحية رغم وفاة مصطفى متولي



صادف أثناء عرض المسرحية وفاة الفنان مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم عادل إمام والذي كان أحد أبطالها، وكان من المتوقع أن يتم إيقاف العرض بسبب الوفاة ولكن المفاجأة ان الزعيم عادل إمام قرر إستكمال العرض رغم وفاة صديق عمره، وبرر الزعيم وقتها موقفه حسبما حكى نجله المخرج رامي إمام في أحد البرامج:"المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".



وتابع "إمام" أنها كانت من أصعب الليالي التى مرت عليهم، موضحا ان الستار حينما أقُفل، بكوا جميعا بكاء شديدا، وخاصة الزعيم عادل إمام.



رغدة بديل لـ شيرين سيف النصر



تغيرت بطلة المسرحية مرتين، حيث بدأت الفنانة شيرين سيف النصر العروض ثم اعتذرت وحلت بدلا منها الفنانة رغدة، قبل أن تعتذر هي الأخرى وتعود شيرين سيف النصر لمكانها.

وعند تصوير النسخة التليفزيونية قرر الفنان عادل إمام الاستعانة بالفنانة رغدة بدلا من شيرين سيف النصر، وهاتفها بعد 10 أعوام من الغياب، وطلب منها الحضور إلى المسرح لتستعد للنسخة التليفزيونية، وبالفعل خضعت لبروفات لعدة ايام، وأخبرها عادل إمام أنها وش السعد عليه، وبالفعل خرجت النسخة التليفزيونية برغدة.

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حقيقة منع المسرحية من العرض



رغم عرض المسرحية كثيرا على خشبة المسرح، إلا أنها لم تعرض تليفزيونيًا، واعتقد الجمهور أنها ممنوعة من العرض حتى أن أحد أفراد الجمهور علق للمخرج رامي إمام عبر «إنستجرام»، وسأل عن حقيقة منع المسرحية من العرض وإمكانية عرضها مرة أخرى، فرد عليه «رامي» قائلًا: «مش ممنوعة .. هي المفروض تنزل تليفزيون قريب».